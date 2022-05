Ci lascia Aldo Pomante, sindacalista della Uil Scuola di Pescara

Nella giornata di ieri ci ha lasciato Aldo Pomante, sindacalista della Uil Scuola di Pescara. Francesco D'Agresta, segretario provinciale di Articolo 1, definisce Pomante "un faro per le battaglie nella scuola nel Pescarese, condotte con il sorriso che l'ha sempre accompagnato".

A nome di Articolo 1, D'Agresta si stringe attorno alla famiglia di Pomante e alla sua organizzazione sindacale, nonché "alle lavoratrici e ai lavoratori che negli anni" lo hanno incontrato nella sua "continua lotta per la dignità del lavoro". I funerali si terranno oggi pomeriggio a Pescara nella chiesa della Madonna dei 7 Dolori, ai Colli, con inizio delle esequie alle ore 16.

Il consigliere comunale del Pd Marco Presutti, nipote di Aldo Pomante (che era il suo zio materno), lo ricorda come "un uomo giusto, leale, generoso. Una persona che ha vissuto intensamente i valori della Costituzione e che si è battuto per dare loro attuazione, in modo particolare nel mondo della scuola, nel quale ha svolto con passione e competenza i compiti di direttore dei servizi amministrativi e di rappresentanza dei lavoratori nel sindacato Uil. Sul piano umano era una persona di una generosità rara come sa davvero solo chi l'ha conosciuto".