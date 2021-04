Morto Adriano Lapi, il mondo della cultura pescarese è in lutto

Per il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, "Pescara perde un'anima bella, io una persona a cui volevo un gran bene". Poi il saluto: Ciao Adriano. Grazie per la tua amicizia, i tuoi lampi, le tue illuminazioni"

Ci ha lasciato Adriano Lapi, artista, intellettuale, scrittore, attore e poeta pescarese. Ricoverato in ospedale, l'uomo è morto ieri mattina. Lascia la sorella Donatella e una famiglia affranta. Tra le sue tante opere ricordiamo il romanzo "Amara Matera". Il mondo della cultura è in lutto per questa grave scomparsa.

Per il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, "Pescara perde un'anima bella, io una persona a cui volevo un gran bene". Poi il saluto: Ciao Adriano. Grazie per la tua amicizia, i tuoi lampi, le tue illuminazioni, i tuoi racconti, il tuo incoraggiamento".

Sempre sorridente e disposto a scambiare qualche parola con tutti, Adriano Lapi era senza dubbio uno dei personaggi più colti e interessanti della Pescara di una volta. Ci mancherà.