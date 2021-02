Processo sulla morte di Tiziano Paolucci, chiesto il rito abbreviato

È stato chiesto il rito abbreviato per il processo riguardante la morte di Tiziano Paolucci, deceduto in viale della Pineta a Pescara a luglio del 2019 dopo un diverbio sfociato in lite con un giovane.

Quest'ultimo dovrà rispondere dei reati di omicidio preterintenzionale per aver cagionato il decesso di Paolucci, a seguito di un diverbio iniziato per motivi di viabilità e del reato di lesioni personali nei confronti di una delle figlie dello stesso, intervenuta per sedare la colluttazione.

Nel corso dell'udienza preliminare, che si è svolta dinanzi al Gip Colantonio, è stato chiesto il rito abbreviato.

L'imputato ha infatti nominato da pochi giorni un nuovo legale che ha sostituito l’avvocato Valerio Argentieri, ovvero il legale Luca Berardinelli. Quest’ultimo, stante la recente nomina ha chiesto termine per poter acquisire procura speciale preannunciando la richiesta di un rito abbreviato condizionato. Il Gip ha disposto il rinvio e la prossima udienza verrà tenuta a fine maggio.

All’udienza si sono costituite parti civili la moglie di Paolucci e le due figlie, rappresentate dagli avvocati Antonello Campanelli e Sabrina Sbaraglia e due fratelli della vittima, rappresentati dagli avvocati Francesco Persio e Pietro Odoardo Vincentini.