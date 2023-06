Tragedia in una sala Bingo: 56enne di Tocco da Casauria si sente male e muore davanti alla moglie

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì 8 giugno in via Aterno dove l'uomo, operaio 56enne, si trovava con la moglie quando si sarebbe sentito male.

Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia la donna lo stava portando fuori per accompagnarlo in ospedale, ma Macciocca si è accasciato senza più rialzarsi. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimarlo.

Appassionato di caccia al cinghiale, il 56enne deceduto per cause naturali era molto conosciuto in paese. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti nello sconcerto. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per ricordarlo.