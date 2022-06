Morte di Anna Carlini, la Cassazione conferma le condanne per stupro ed omissione di soccorso per i due imputati

La Cassazione conferma le condanne a carico di Nelu Ciuraru e Robert Cioragariu, i due romeni accusati di aver lasciato morire Anna Carlini, la 33enne pescarese affetta da problemi psichici e ritrovata cadavere nell'agosto 2017 sotto il tunnel della stazione ferroviaria dove Ciuraru, sancisce la condanna, l'aveva violentata. Fatale per lei il cocktail di alcol e farmaci che assumeva per curarsi. Ciuraru è stato quindi condannato in via definitiva a 11 anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale e omissione di soccorso aggravata, mentre per Cioragariu la condanna è stata confermata a due anni per omissione di soccorso.

“Prendiamo atto della decisione della Cassazione” commenta Stefano Sassano, il legale di Cioragariu che ha preso d'ufficio il suo caso senza mai aver incontrato l'uomo tutt'oggi irreperibile. “Sono curioso di capire come la sentenza superi le censure motivazionali presentate nel ricorso. Aspetto le motivazioni del rigetto che è nel merito e non è dunque stato dichiarato inammissibile”.