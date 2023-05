È morta Vania D'Anastasio, fotografa ufficiale di Miss Adriatico

È morta all'età di 47 anni Vania D'Anastasio, fotografa molto nota a Pescara e in Abruzzo. La donna ha combattuto contro una lunga malattia. Fotografa ufficiale di diverse manifestazioni importanti come Miss Adriatico e il Festival della Melodia, era molto apprezzata e stimata dai colleghi e da tutti coloro che avevano lavorato con lei, che la ricordano con centinaia di messaggi sui social come una persona solare e sempre grintosa, professionale e creativa nel suo lavoro.

Fra le persone che la ricordano e che si stringono al dolore dei familiari, il giornalista Paolo Minnucci storico organizzatore proprio della manifestazione di Miss Adriatico:

"È venuta a mancare la fotografa ufficiale di Miss Adriatico Vania D'Anastasio. Un lutto che lascia tanta amarezza, un vuoto incolmabile perchè Vania è stata una persona straordinaria, sempre gentile, buona, e disponibile con tutti. Nella nostra "big-family" era entrata in punta di piedi, con l'umiltà e la delicatezza che l'hanno sempre contraddistinte. Tutti le volevano bene, la amavano, ed era diventata un punto di riferimento. Negli ultimi giorni diceva di volersi rimettere in forma per l'inizio del nuovo tour di Miss Adriatico, previsto per metà giugno. Purtroppo non è riuscita a combattere quel brutto male che da tempo non le dava tregua.

Le intitoleremo il tour 2023 della manifestazione che le piaceva di più, come continuava a sostenere a chiunque la incontrasse, e nella prima passerella ufficiale tutte le Miss Adriatico sfileranno in suo onore con il lutto al braccio. Oltre al pensiero costante, è il minimo che possiamo fare per ringraziarti di tutto quello che hai fatto per noi, cara piccoletta. Rip".

Anche il consigliere comunale Massimiliano Pignoli, amico d'infanzia, si unisce al dolore con un ricordo:

"Ho appena saputo che una mia amica d' infanzia Vania D'Anastasio è salita in cielo. Giovane, simpatica, amica di tutti. Ti ricorderò con quel dolce sorriso. Ciao Vania ora puoi riposare in pace." I funerali si terranno lunedì primo maggio nella basilica dei Sette Dolori a Pescara alle 15,30.