Morta suor Giuseppina Rocco, per anni direttrice della scuola elementare dell'istituto Nostra Signora

È morta suor Giuseppina Rocco, maestra e per molti anni direttrice della scuola elementare dell'istituto Nostra Signora sia a Pescara che a Napoli.

È la stessa scuola pescarese ad annunciare la scomparsa di suor Giuseppina.

«Grazie per tutto il servizio amorevole di educazione e per la vita fraterna condivisa», si legge in una condivisione su Facebook.

Suor Giuseppina Rocco è venuta a mancare nella giornata di martedì 16 gennaio.