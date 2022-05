Lutto a Spoltore per la morte di Cinzia Maggiori, agente di polizia locale

Lutto a Spoltore per la morte dell'agente Cinzia Maggiori, assistente di polizia locale, da tutti conosciuta anche come Carla. Come riporta Spoltore Notizie, la donna aveva 68 anni ed è morta all'improvviso nella mattinata di oggi, 16 maggio, per cause naturali. Avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 8 giugno. Lascia un vuoto davvero incolmabile fra i suoi colleghi, gli amici, i parenti e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di poterla incontrare e apprezzarne le qualità.

Cinzia Maggiori era nata a Spoltore, dove ha vissuto per anni abitando in via Fonzi, ma da tempo si era ormai trasferita nella città di Pescara. Era entrata in servizio nel 1993 e lì era rimasta fino al giorno del suo congedo, per raggiunti limiti di età, nel luglio 2020. Qualche mese dopo, a novembre, il Comune l'aveva omaggiata consegnandole una targa ricordo. La camera ardente sarà allestita nella Casa Funeraria Mambella di Montesilvano dalla mattinata di domani, 17 maggio, mentre i funerali si terranno mercoledì 18 maggio alle ore 10.30, a Pescara, nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori.

Il comandante Panfilo D’Orazio ricorda, appunto, che Cinzia era “in quiescenza dal mese di luglio 2020 dopo 27 anni di servizio” e la descrive come "una fattiva operatrice con carattere umile e silenzioso, dotata di grande umanità. Sapere che è andata via per sempre ci porta tristezza, ma siamo sicuri che da lassù continuerà ad accompagnarci". D'Orazio, insieme a tutti i colleghi dell'agente Maggiori, ha scritto poi questa frase: “Lontana dal nostro Comando, mai dai nostri cuori!”.

E l’amica-collega Lucia Pierpaoli aggiunge: “Uno spirito allegro, sempre pronta alla battuta, nonostante lo sguardo da ‘dura’. Carla era amata da tutti. Per noi era un simbolo, una delle più anziane. Una brava donna che si è dedicata sempre al lavoro che amava tantissimo. Un esempio per tantissimi giovani. Era una vera e propria istituzione”. Cinzia Maggiori mancherà a tutti.