Pescara piange Antonietta Di Carlo, storica titolare della cremeria Bresciana

È morta all'età di 82 anni Antonietta Di Carlo, storica titolare assieme al marito Vincenzo Bucciarelli della nota cremeria "Bresciana" in via Trento a Pescara. Dal 1964, la famiglia Bucciarelli ha gestito l'attività che è diventata un vero e proprio simbolo e meta irrinuciabile per generazioni di pescaresi, grazie ai suoi famosi maritozzi con la panna. A gestire oggi la cremeria è il figlio Pietro, e tutti ricordano la signora Antonietta per il suo sorriso e la gentilezza con cui accoglieva i clienti.

Cordoglio anche dall'assessore comunale Alfredo Cremonese, che si stringe a tutti i parenti e amici in questo momento di dolore ringraziando la famiglia Bucciarelli per aver gestito una delle attività che rappresenta il simbolo dell'eccellenza e qualità in città: "Un altro pezzo della nostra Pescara che viene a mancare". I funerali si terranno sabato 29 gennaio nella basilica della Madonna dei Sette Dolori a Pescara alle ore 12.