È morta la 42enne che si era schiantata con l'auto contro il guardrail della circonvallazione

La donna di 42 anni di Lanciano, protagonista di un brutto incidente stradale lungo la circonvallazione di Pescara nei giorni scorsi, è morta nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Pescara.

Era ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione, a seguito dei gravi traumi riportati dopo lo schianto contro il guardrail, la notte fra il 29 e 30 luglio, avvenuto vicino allo svincolo di via Tirino in direzione sud. Dopo l'incidente, avvenuto a bordo della sua Lancia Y, la donna è andata in arresto cardiaco ed era stata rianimata dai soccorritori del 118 che l'hanno subito trasportata nel nosocomio pescarese. I rilievi erano stati eseguiti dalla polizia stradale che era intervenuta assieme ai vigili del fuoco, che sono intervenuti per estrarre la 42enne dalle lamiere dell'automobile.