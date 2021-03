Anche Montesilvano torna in zona arancione, la conferma dal sindaco De Martinis

Anche Montesilvano, oltre a Città Sant'Angelo, a partire da lunedì 29 marzo torna in zona arancione. La conferma è arrivata dal sindaco De Martinis che ha pubblicato un post su Facebook annunciando l'allentamento delle restrizioni:

Ho ricevuto poco fa la conferma dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che da lunedì la nostra città passerà in zona arancione grazie agli ultimi dati in cui si evidenzia una diminuzione dei casi positivi.

Ricordiamo che Montesilvano era rimasta ancora in zona rossa per l'ordinanza del presidente Marsilio firmata a metà febbraio che aveva di fatto imposto le massime restrizioni per contrastare il Covid in tutta l'area metropolitana di Pescara e in molti comuni della provincia di Chieti compreso il capoluogo teatino. In zona rossa i negozi possono ricevere nuovamente clienti rispettando tutti i protocolli, mentre bar e ristoranti possono svolgere esclusivamente servizio da asporto o a domicilio.