Vino e saldi per la serata "White wine & shopping" a Montesilvano: negozi aperti lungo corso Umberto fino all'una di notte

Serata dedicata alle degustazioni di vino e allo shopping a Montesilvano con il format “White Wine & Shop” che si svolgerà nella parte centrale di Corso Umberto. Dalle 20 alle 24 una cinquantina di negozi resteranno aperti in occasione dei saldi, oltre a spettacoli con artisti di strada, cinque band musicali, due dj set e postazioni per degustare il vino bianco abruzzese guidati da esperti sommelier. La serata è promossa da Confesercenti Pescara e dall'associazione dei commercianti "Montesilvano nel cuore" con il patrocinio del Comune. Il tratto di strada di Corso Umberto fra via Ruffilli e il sottopasso per via Aldo Moro resterà chiuso al traffico dalle 20 alle 24.