Consegnati a Montesilvano 60 attestati ai nuovi volontari di protezione civile [FOTO]

Consegnati a Montesilvano 60 attestati di partecipazione a coloro che hanno partecipato al 14esimo corso della protezione civile.

Dunque la protezione civile cittadina potrà ora contare su 60 nuovi volontari.

«Da sempre sottolineo l'importanza della protezione civile», dice il sindaco Ottavio De Martinis, «che anche a Montesilvano si è dimostrata fondamentale in questo periodo di emergenza pandemica. Così come ha fatto in passato nel corso di altre situazioni difficili. Rinforzare la sezione di Montesilvano con nuovi ingressi, è per me motivo di orgoglio e più in generale lo è per l'intera cittadinanza a livello di sicurezza».

Oltre al primo cittadino, hanno presenziato Marco Scorrano, dirigente di protezione civile, e il consigliere comunale Valter Cozzi. A fare gli onori di casa, anche il responsabile della protezione civile Montesilvano, Gianni Faieta.