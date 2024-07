La modella pescarese Vittoriana Cacciatore si aggiudica la serata di Montesilvano di Miss Adriatico

Una promessa di matrimonio e un meritato successo hanno contraddistinto una giornata indimenticabile per la modella pescarese Vittoriana Cacciatore che ha vinto al Teatro del Mare di Montesilvano la prima tappa ufficiale del tour 2024 di Miss Adriatico.

Colpo di scena prima delle premiazioni quando è salito sul palco Luigi Giuseppe Lima che, dopo aver chiamato al centro del proscenio la sua dolce metà, si è inginocchiato davanti a lei tirando fuori un anello d'oro, chiedendo a gran voce di volerla sposare, e facendola commuovere con gli applausi della gente, e delle stesse compagne di passerella.

A premiarla sono stati la Miss Adriatico 2023, Silvia Severo, e i consiglieri comunali Alessandro Pompei e Corinna Sandias al termine di una vera maratona della bellezza con 31 concorrenti pronte a sfilare al cospetto di una numerosa giuria di esperti prima in versione elegante, poi in bikini e infine in body olimpionico della "Falcone dolciaria".

Lo spettacolo, presentato dall'indossatrice Chiara Di Cintio ha visto fasciate Shara De Petra Miss Acqua & Sapone, Alisia Strugaro e Giorgia Martinelli Miss intimo Unigross, Vanessa Clerico Miss caffè Mokambo, Agnnese Ruggero Miss Spiedì arrosticini, Aurora Di Santo Miss vini Lampato, Sofia Rinella Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo, Alizè Patragnone Miss Montesilvano Chiavaroli costruzioni, Siria Buccella Miss Ama Fitness Club, Ilaria Di Lena Miss Ciodue, Ludovica Fontana Miss pizzeria Carpe Diem, Shasa Cappellari Miss Montesilvapers e Alessia Cirone Miss parrucchiera Nancy Montesilvano.

Lo spettacolo è stato impreziosito dall'esibizione del maestro brasiliano Edoardo Da Silva e del suo corpo di ballo della palestra X Ground di viale Abruzzo a Montesilvano, dei cantanti Maurizio Tocco, Federica Pento e Giuliana Marinelli e della ballerina carioca del carnevale di Rio Jaqueline Muniz, reduce dal successo con la festa brasiliana nel parco. A coordinare le uscite delle ragazze ci ha pensato Barbara Di Marco per un concorso giunto alla sua 48° edizione e che vedrà il prossimo appuntamento il 10 luglio in piazza a Guardiagrele. Tra i giurati il Mister Adriatico, Giovanni Pirocco, le miss delle passate edizioni Clemencia Bobo Jean e Francesca Sicignano, la Fantastica Over Alessandra Morena e gli imprenditori Federico Fuschi, Diego Di Giangirolamo, Andrea Aceto, Pierluigi Di Mascio, Nancy Tarquinio e Vaida Iengiute.

«Ho trattenuto le lacrime per qualche istante e mi sono emozionata come non mai», spiega Vittoriana Cacciatore, «ringrazio la giuria, il pubblico e le ragazze del concorso che mi hanno incoraggiata e applaudita e dedico proprio a loro la mia felicità che ricorderò per tutta la vita». A fine serata sul palco è salito anche Diego Silvestrone, figlio di Andrea, compianto campione di tennis in carrozzina scomparso a causa di un terribile incidente stradale nel quale il figlio Diego si è salvato.