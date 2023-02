Vittoria della polizia locale di Montesilvano per la venticinquesima edizione del Trofeo San Sebastiano [FOTO]

Si è conclusa la venticinquesima edizione del tradizionale torneo di calcio delle forze dell'ordine "San Sebastiano" organizzato dalla polizia locale di Montesilvano. La vittoria è andata proprio alla formazione di casa che ha battuto in finale per 6 -2 la squadra di calcio a 5 dei carabinieri. Un minuto di silenzio è stato dedicato anche ad Andrea Silvestrone, il tennista ed avvocato morto sabato 4 febbraio nell'incidente stradale assieme a due dei suoi tre figli.

Ad essere premiato come “miglior realizzatore” del torneo, Pietro Filannino della squadra dei carabinieri. È stata la guardia costiera, invece, ad aggiudicarsi la coppa disciplina. Marco Del Donno, dei carabinieri, è risultato il miglior giocatore in campo nella finale.

Capitanato dall’agente di polizia locale Roberto Marzoli, il torneo ha concluso l’iniziativa “Solidarietà e Sport” avviata lo scorso gennaio con la “Befana del Vigile”, l’iniziativa che ha consentito di raccogliere quintali di derrate alimentari destinate alla Caritas parrocchiale della chiesa di Sant’Antonio. Le somme raccolte grazie al connubio tra sport e solidarietà saranno, invece, devolute al reparto di pediatria dell’ospedale civile di Pescara.

Il comandante della polizia locale Nicolino Casale ha sottolineato come da 25 anni il comando porti avanti questa iniziativa di sport e di solidarietà. Presenti alle premiazioni il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Alessandro Pompei. Il primo cittadino:

“Al di là del vincitore, anche quest’anno, a scendere in campo è stata la solidarietà . Ringrazio e mi congratulo con il comando di polizia locale di Montesilvano perché coinvolge oramai da anni le altre forze dell’ordine nel torneo e perché conferma la sua tradizione di solidarietà e sensibilità sociale a beneficio degli altri e auguro loro di poter continuare a svolgere questo importante ruolo sociale e altruistico anche in futuro”. L'assessore:

"Orgoglioso di rappresentare lo sport nella nostra città saremo sempre lieti di ospitare il torneo San Sebastiano nel nostro palazzetto dedicato a Corrado Roma, perché a scendere in campo, oltre ad un sano divertimento, sono soprattutto i valori altruistici e umanitari delle squadre che si battono per vincere in gesti d’amore e solidarietà".