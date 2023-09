Boom di visitatori estivi per il museo del treno di Montesilvano

Si conferma il grande interesse per il museo del treno di Montesilvano, con i suoi 381 visitatori stagionali (giugno-settembre) nelle aperture al pubblico la domenica mattina (822 da inizio anno) dopo la due giorni del soci Touring Club italiano di Pescara e i ragazzi di tre gruppi di “colonie estive” che hanno di fatto chiuso la stagione estiva.

Oltre le attività di accoglienza e visite guidate, il primo museo cittadino a Montesilvano, ha ospitato anche cinque scolaresche della formazione primaria e secondaria, eventi culturali quali presentazioni di libri (tematico per il 160° della linea Ancona-Pescara e di poesia dialettale); serata musicale jazz in cartellone manifestazioni estive dell'amministrazione comunale; concerto finale per le celebrazioni del 25 Aprile tenuto dalla fanfara dell’Associazione nazionale ersaglieri “La Dannunziana” di Pescara. Non sono mancati i supporti di Rete ferroviaria italiana, Trenitalia (esposizione temporanea in sito di una automotrice tipo Aln668), di Fondazione Fs Italiane (stand promo e prossima destinazione allo stesso museo di una carrozza tipo “centoporte” da Sulmona a scopo biblioteca specialistica).

Anche il settore ferromodellismo ha visto sempre al museo la giornata di presentazione di nuovi modelli prodotti da una nota azienda milanese (Acme). Tra i prossimi eventi ospitati nello spazio culturale il congresso nazionale a Montesilvano (70° anno di attività) della Federazione italiana modellisti Ferroviari ed amici della ferrovia (Pala Dean Martin e museo deltTreno, 14 e 15 Ottobre prossimi); le celebrazioni per gli 80 anni dal bombardamento aereo della stazione cittadina (15 Ottobre, ore 10, al museo del treno) e presentazione per fine anno della ricostruzione (scala 1:87) ed esposizione in carrozza museale 1929 della indimenticata ferrovia elettrica “Pescara – Penne”, a 60 anni dalla sua dismissione. Lusinghiero anche il numero di accessi al sito www.acaf-montesilvano.com che si avvicina ai duecentomila (a pochi anni dalla sua attivazione). Non male anche l’apprezzamento del profilo social e recensioni relative. L'ingresso, lo ricordiamo, è libero la domenica dalle 10,30 alle 12. Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato:

“Ancora una volta le presenze estive nel museo ci inorgogliscono, confermando l’ottima intuizione di Acaf, dell’amministrazione comunale e del gruppo Fs sull’apertura di un luogo che ogni anno, fin dal 2009, cattura centinaia di visitatori da ogni parte d’Italia e del mondo. Questo spazio in centro cittadino merita ulteriori interventi di valorizzazione come la copertura integrale che abbiamo già provveduto a progettare in sinergia con la Fondazione Pescarabruzzo. In questi 14 anni il museo del treno è stato sempre attento alle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio storico. Montesilvano resta una città che deve molto all’arrivo della locomotiva nel 1863, ma soprattutto deve tanto a questa iniziativa culturale, senza il museo l’area ferroviaria sarebbe sicuramente un posto in stato di abbandono”.