I nomi dei vincitori del "Premio Simpatia" 2023 organizzato dal Comune di Montesilvano

Si è tenuta mercoledì 12 luglio a Montesilvano, nel teatro del mare, la serata del "Premio Simpatia" 2023 "Montis Silvani".

Il Premio Simpatia 2023 (che non viene conferito solo per la simpatia, ma per la dedizione al lavoro e soprattutto la professionalità) quest’anno, verrà assegnato a personalità affermate e personaggi di grande potenzialità. Durante la serata ci sono stati momenti di intrattenimento alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis e dell'assessore Deborah Comardi.

I vincitori sono: il professor Achille Lucio Gaspari, Sylvia Pagni direttore d'orchestra e autrice musicale Mediaset, Franca Minnucci attrice, il giornalista Rai Ciro Venerato, l'ingegnere Franco Mincarini, l’imitatore Tony Russi, il giornalista di Rete 8 Fabio Lussoso, gli artisti Sonia e Lucio Cupido, Annunziata Elisa Leuzzo direttrice di Super J TV, l’artista Loris Cattunar, il gruppo folk “Abruzzo A Colori”, il Tg 8 con il direttore Carmine Perantuono, la trasmissione “Fidati di Me” condotta da Federica Peluffo, la trasmissione “Spoiler" condotta da Grazia Di Dio e Stefano Buda (Tv Sei), Gabriele Mastellarini Rai, il Tg6 di Tv Sei della direttrice Emanuela Petescia.

Due premi speciali: a Wally Bonvicini, per il grande impegno a sostegno dei “piccoli italiani” e a Veltra Casasanta Muffo, presidente dell'associazione culturale Sandro Pertini. L'evento è organizzato dall'assoicazione culturale "Italia è…" ed patrocinata dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Pescara, dal Comune di Montesilvano, dalla fondazione Pescara-Abruzzo e dall'associazione editori abruzzesi-