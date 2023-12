I nomi dei vincitori del Gran Galà dello Sport 2023 a Montesilvano

Si è svolta il 29 dicembre, presso il Pala Dean Martin, la seconda edizione del Gran Galà dello Sport che quest’anno si è unita alla Solidarietà. Oltre la premiazione degli atleti appartenenti alle associazioni montesilvanesi che nel corso del 2023 si sono distinti per il raggiungimento di prestigiosi traguardi sportivi, protagonista è stata anche la solidarietà a favore di Telethon.

Una bella serata dedicata allo sport cittadino per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare, durante la quale non sono mancati momenti dedicati all'intrattenimento. In apertura, la magia della “sand artist” Eka Erica Abelardo, che con la sola maestrìa delle mani, ha disegnato con la sabbia la commovente favola di Giorgia, testimonial nazionale Telethon e nuotatrice della Federazione italiana nuoto paralimpico. Non sono poi di certo mancate le risate con il comico di “Made in Sud” Mariano Bruno e le imitazioni di Christian Cappellone Show. Proclamato l’atleta dell’anno 2023 il cui titolo quest’anno è stato assegnato a Michele Balducci, campione del mondo di Sanda.



Grazie alle donazioni raccolte nelle scorse settimane e nel corso della serata di gala, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis unitamente al vice sindaco Paolo Cilli, all’assessore allo sport Alessandro Pompei e alla presidente della Commissione sport Alice Amicone, ha consegnato a Telethon il maxi assegno dell’importo di 2.295,00 euro. Ecco gli atleti e le squadre premiate:Venere Sarra, Team Dps Racing di Montesilvano, Asd 2000 Calcio Montesilvano, Lorenzo D’Onofrio dell’Asd Karate, Lorenzo Della Cagna, Francesco Leocata. squadra di calcio della “Percorsi Odv”, squadra Under 19 Maschile dell’Asd Pallavolo Montesilvano 3 Nw Polisportiva, Sharon Di Rosa della Pugilistica Di Giacomo, Nicolas De Vincentiis della Pugilistica Di Giacomo, Daniele Angelucci della Said'a Dance Asd, Daniele Angelucci e Sofia D'Amico della Said'a Dance Asd, Silvia De Amicis e Carlotta D’Addario della Said'a Dance Asd, Riccardo Valletta e Carlotta D’Addario della Said'a Dance Asd, Kevin D’Amico e Cristian Caporale della Said'a Dance Asd, Francesco Di Basilico dell’Asd Blue Triathlon, Asd Fuoriclasse Volley Montesilvano femminile, Aas Fuoriclasse Volley Montesilvano maschile Categoria S3, Melissa Febo della Palestra Dinamica Andrea Italiani dell’Asd Team Karate, Filippo De Ritis dell’Asd Evolution Skating Dance, Nicolò Di Marco, Verena Steinhauser.