Lotto, a Montesilvano centrata una vincita da quasi 24 mila euro

Vincita al Lotto da quasi 24 mila euro centrata a Montesilvano nel concorso di ieri, giovedì 24 novembre.

Una persona che ha giocato la schedina nella città in provincia di Pescara porta a casa infatti 23.750 euro ovvero la vincita più alta del concorso.

Ma quella di Montesilvano non è stata la sola vincita registrata in Abruzzo ieri, come fa sapere Agipronews.

Bisogna aggiungere i 10.869 euro vinti a San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell’Aquila. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 959 milioni dall'inizio dell'anno. È bene ricordare che il gioco può creare dipendenza patologica.