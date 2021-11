A Montesilvano il "Villaggio degli Eroi" davanti al Pala Dean Martin con forze dell'ordine e associazioni [FOTO]

Far conoscere, principalmente agli studenti delle scuole, chi è che si occupa quotidianamente della sicurezza nella società civile.

Questo lo scopo primario del "Villaggio degli Eroi" che si è svolto all'esterno del Pala Dean Martin a Montesilvano questa mattina, giovedì 4 novembre, come riferisce Ansa Abruzzo.

A organizzare l'evento è stata l'amministrazione comunale.

Forze dell'ordine e associazioni di volontariato hanno mostrato il loro lavoro e raccontato ai ragazzi e alla cittadinanza il lavoro quotidiano. In mostra gli uomini e le donne dei vari Corpi e associazioni con i mezzi e i reparti di tutti i tipi, dagli artificieri alle unità cinofile, dalle autopompe dei vigili del fuoco alla Lamborghini della polizia di Stato.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha deposto una corona al monumento dei caduti: «Abbiamo riproposto anche nel 2021 questo appuntamento che vuole essere un incontro tra chi si occupa della salvaguardia della nostra incolumità e la cittadinanza. Nel centenario del Milite Ignoto abbiamo voluto che sopratutto i nostri ragazzi conoscessero quelli che sono i nostri eroi, paragonabili un po' ai supereroi immaginari della tv. Ringrazio i dirigenti scolastici che hanno coinvolto gli studenti delle nostre scuole in un evento che abbiamo voluto fortemente per ricordare chi oggi lavora per la pace e la nostra sicurezza».