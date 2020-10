A Montesilvano altre 300 famiglie di Villa Carmine avranno la raccolta rifiuti porta a porta: le vie interessate

Nuova estensione del servizio di raccolta porta a porta a Montesilvano da parte del Comune. L'assessore e vicesindaco Cilli ha infatti illustrato le strade in cui entro fine ottobre sarà attivo il sistema di raccolta dei rifiuti con 311 famiglie di Villa Carmine fra via Tamigi e via Fratelli Cervi che saranno coinvolte con la consegna, entro poche settimane, dei mastelli che sostituiranno i cassonetti stradali. Ogni famiglia avrà anche il calendario, un manuale e il kit dei raccoglitori.

Attualmente su 23.554 famiglie residenti a Montesilvano circa 5.500 utenze effettuano il servizio a domicilio. Il servizio di raccolta porta a porta è partito a marzo 2017 a Montesilvano Colle ed è stato incrementato anche nei quartieri di Villa Carmine, PP1 e Santa Filomena.

Cilli ha sottolineato come sia aumentata, grazie alla collaborazione dei cittadini, la quota di raccolta differenziata in città con il porta a porta che arriverà a coprire l'intero territorio comunale.

I cassonetti stradali verranno rimossi entro tra il 15 e il 20 novembre. Introdurre il porta a porta anche in queste nuove vie darà sicuramente ulteriore impulso a questo progetto. Chiediamo a tutti i residenti un piccolo sacrificio ad abbandonare le abitudini passate, siamo certi che tutti sapranno apprezzare le novità introdotte attenendosi al manuale. L'assidua collaborazione con l'amministrazione comunale produrrà i suoi frutti e raggiungeremo ambiziosi obiettivi per abbassare nel tempo i costi della Tari.

Le strade interessate dal servizio porta a porta sono: