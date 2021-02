Stash dei The Kolors girerà un video musicale a Montesilvano, l'annuncio dell'assessore Aliano

Sarà girato a Montesilvano il nuovo video del cantante Stash del gruppo musicale "The Kolors".

Ad annunciarlo è l'assessore comunale Anthony Aliano con una condivsione su Facebook.

«Stash del gruppo musicale The Kolors», scrive Aliano, «ha scelto Montesilvano area jovabeach riqualificata e senza siepi per girare un nuovo video. La nostra città viene di nuovo scelta da artisti di fama nazionale e dal popolo social per la bellezza dei suoi luoghi. In poco tempo, oltre 17 mila like. La direzione è quella giusta. Lavoriamo per rendere sempre più bello il territorio. Ci aspetta un futuro da protagonisti, non possiamo aggiungere altro per ora».

Aliano ha anche ripostato il video condiviso da Stash sulla riviera montesilvanese.