Girato a Montesilvano il video di “Godimi”, il nuovo singolo degli Ummo

Da ieri, 1° luglio, è disponibile su Youtube il video di “Godimi”, il nuovo singolo degli Ummo. Il clip, per la regia di Manuel Guaglianone, è stato girato a Montesilvano. Un “Calippo” fucsia come simbolo di un piacere intenso! La storia di un extraterrestre, coadiuvato da un’altra razza aliena, che approda sul pianeta Terra per sconfiggere tutte le sue ansie e paure. Uno scienziato terrestre, con l’aiuto di un governativo, riesce a creare l’antidoto che risolverà tutti i problemi dell’alieno facendogli riprendere in mano la bellezza della propria vita. La fantascientifica nascita degli Ummo! Questo in poche parole il video di “Godimi”

«“Godimi” è il culmine di un piacere intenso che danza tra amore e sesso, dolore e gioia, passato e futuro, sognando di poter avere una seconda occasione. Vivere “un’altra prima volta” senza limiti, sconfiggendo paure, ansia, panico, riprendendo in mano la bellezza della propria vita - racconta l’autore Cristiano Romanelli - “Godimi” è una diretta e sensuale invocazione a godere di ciò che siamo realmente, unici e speciali, una dichiarazione d’amore d’altri tempi e luoghi… aliena e siete tutti invitati a farne parte!».