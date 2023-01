VIDEO | Anche Montesilvano ricorda la tragedia di Rigopiano nel sesto anniversario

Questa mattina 18 gennaio piccola cerimonia nel parco in via Nilo intitolato alle vittime del crollo dell'Hotel Rigopiano avvenuto nel 2017 alla presenza di Marco Foresta che ha perso entrambi i genitori quel giorno

Anche Montesilvano, colpita da vicino dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, ha voluto ricordare le vittime del crollo della struttura alberghiera avvenuto il 18 gennaio 2017. E lo ha fatto nel parco intitolato proprio alle vittime di Rigopiano, che si trova in via Nilo. Presenti il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il consigliere comunale Adriano Tocco e Marco Foresta, figlio di Tobia Foresta e Bianca Iudicone che morirono proprio sotto le macerie dell'hotel colpito da una valanga, assieme ad altre 27 persone.

Il primo cittadino, dopo aver deposto un mazzo di fiori sotto la targa presente nel parco, ha sottolineato come nel cuore di tutti i cittadini di Montesilvano e degli abruzzesi, le immagini e il dolore di quel giorno di gennaio 2017 sono ancora vivi e lo saranno per sempre, e l'amministrazione comunale ha voluto invitare proprio Marco Foresta per esprimere la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni ai familiari delle vittime che hanno visto la tragica perdita dei propri cari in una tragedia indimenticabile. "Oggi viviamo un momento di cordoglio e dolore che dev'essere anche un monito, affinchè tragedie di questo tipo possano essere, per quanto possibile, scongiurate in futuro".

Ricordiamo che nella giornata di oggi si terrà una cerimonia istituzionale proprio nel sito dove si trovava l'hotel, a Farindola, mentre come ci ha ricordato Marco Foresta sempre oggi 18 gennaio si tornerà in aula nel tribunale di Pescara per il processo riguardante la tragedia e le responsabilità per la morte delle 29 persone decedute nella struttura alberghiera.