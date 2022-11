A Montesilvano i commercianti di viale Abruzzo organizzano una castagnata per la festa di San Martino

Festa di San Martino in viale Abruzzo a Montesilvano, organizzata dai commercianti e dal comitato Villa Canonico. Appuntamento venerdì 11 novembre a partire dalle ore 18, come fa sapere l'amministrazione comunale che, con l'assessore al turismo ed eventi Deborah Comardi, supporta l'iniziativa.

La protagonista assoluta dell’iniziativa sarà la castagna che si potrà gustare in vari modi negli stand gastronomici allestiti per l’occasione con a disposizione vino novello, arrosticini . È prevista anche la partecipazione della nota band BicchieRino per la musica dal vivo. Presenti anche stand per l'hobbystica.