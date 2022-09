DI Costanzo (Pd) su via Vestina a Montesilvano: "Riprendere il bicicplan per una riqualificazione dell'arteria stradale"

Riqualificare via Vestina, immaginando un riassetto completo e un ripensamento della viabilità che possa mettere in sicurezza soprattutto i ciclisti. A chiederlo Romina Di Costanzo, consigliera comunale del Partito Democratico a Montesilvano, che ribadisce come l'amministrazione De Martinis abbia più volte annunciato interventi strutturali limitandosi però soloa rattoppi dell'asfalto per i cantieri della fibra ottica.

"Via Vestina, negli ultimi decenni è diventata una via altamente antropizzata, in cui risiede una consistente fetta della popolazione cittadina, non solo sulle case adiacenti alla strada ma nei diversi complessi residenziali ad essa strettamente collegati; è sede di scuole, tra cui un istituto superiore, un istituto comprensivo, scuola materna, palestre, attività commerciali. Oltre ai diversi mezzi in attraversamento extraurbano provenienti o diretti sulle aree interne, migliaia di persone ogni giorno escono di casa per andare a lavoro, fare la spesa, accompagnare i figli a scuola, raggiungere il centro cittadino e che, se invece di imbracciare il volante, decidessero di utilizzare un altro mezzo a due ruote rischierebbero la loro vita. Personalmente ho sperimentato più volte i pericoli in bicicletta nel percorrerla, legata ai restringimenti, le buche, le auto che ad alta velocità ti tagliano la strada.

Urge dunque un ripensamento, che preveda un intervento strutturale col completamento del marciapiede in continuità, rifacimento degli attraversamenti pedonali ben visibili e una pista ciclabile, che consenta a tutti, in particolare ai nostri ragazzi di potersi muovere in sicurezza per raggiungere la scuola, il parco o altri luoghi o alle persone diversamente abili di muoversi senza occupare la carreggiata di marcia, rischiando la loro vita. Tutto questo con conseguenti vantaggi in termini di alleggerimento del traffico, dei tempi di percorrenza, di diminuzione dell’inquinamento atmosferico e di miglioramento della qualità di vita. Ma per rendere efficace e sicuro questo progetto di mobilità multimodale, l’intensificazione dei controlli di velocità rappresenta il primo passo. La velocità, al di là delle ore di punta, è infatti diminuita grazie all’installazione dei due semafori con T-red, uno dei quali in accoglimento ad un nostro emendamento."

Rispetto al passato l'uso della bicicletta è mutato a Montesilvano fa sapere la consigliera, ricordando come sia anche cambiato lo scenario con un aumento vertiginoso del traffico veicolare:

"Ricordo che il ministero delle infrastutture e trasporti ha emanato lo scorso mese il nuovo piano generale della mobilità ciclistica urbana ed extraurbana (Pgmc), che formalizza gli investimenti in ambito urbano, metropolitano ed extraurbano finalizzati alla ciclopedonalità, ridefinendo le politiche nazionali in tema di mobilità e relative infrastrutture nel medio periodo. Pertanto si colga questa opportunità, data dal particolare momento storico, che vede le amministrazioni poter beneficiare di una pioggia di finanziamenti mai visti. D'altronde il progetto Biciplan lo abbiamo già, in eredità della giunta Maragno, che tra le opzioni percorribili per quella strada, prevedeva la riduzione della careggiata di scorrimento e della velocità e la realizzazione di una pista ciclabile, marciapiede e parcheggio da un solo lato."

Non servono dunque, conclude la consigliera, interventi a macchia ma fare scelte coraggiose con una pianificazione della mobilità sostenibile interurbana ed altri interventi che facciano percepire via Vestina in modo differente, non come una strada di periferia ma parte del centro urbano.