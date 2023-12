La denuncia di un residente: "In via Verrotti a Montesilvano pericoli per i pedoni a causa delle automobili ad alta velocità"

Un nostro lettore ci ha contattato a nome dei residenti di via Verrotti, in particolare nel tratto vicino al supermercato Oasi, per segnalare la situazione di pericolo che vivono tutti i pedoni che attraversano la strada di notte, a causa dell'alta velocità dei veicoli in transito:

"Sono troppe le lamentele che giorno dopo giorno ci scambiamo tra residenti: dopo le 21 è diventato davvero pericoloso attraversare a piedi la strada, anche se solo per andare buttare l'immondizia ai bidoni posizionati lungo la strada, poichè le macchine sfrecciano ad alta velocità visto il traffico ridotto in quell'orario. Il Comune dovrebbe intervenire col piazzamento di qualche rallentatore, non basta aver ridipinto qualche giorno fa le strisce pedonali che erano ormai quasi invisibili. Inoltre, da quell'ora in poi, scatta il parcheggio selvaggio delle macchine per recarsi nelle attività e locali della zona. Serviebbe un controllo dei vigili urbani o delle forze dell'ordine in genere, almeno per sanzionare chi parcheggia sulle strisce pedonali, corsie autobus o davanti agli ingressi delle case. Spero vogliate dar voce alla richiesta di noi cittadini."

Ricordiamo che proprio in via Verrotti ma nel tratto più a nord, in direzione Pescara, è in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo per il cantiere della Terna per l'elettrodotto, che durante le ore diurne provoca code e disagi agli automobilisti.