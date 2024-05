A fuoco del legname in via Verrotti a Montesilvano, sul posto i vigili del fuoco [VIDEO]

Incendio a Montesilvano nel tardo pomeriggio del 14 maggio. In via Verrotti, infatti, un rogo di materiale in legno è scoppiato all'interno di un'area privata con una intensa colonna di fumo nero che si è alzata dal punto dell'incendio. Sul posto è intervenuto un mezzo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara. Le fiamme, in base a quanto riferito, sono sotto controllo e non avrebbero provocato danni a persone o cose.

