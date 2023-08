Acqua e terra sull'asfalto nel cantiere in via Verrotti a Montesilvano: cadono tre motociclisti in poche ore

Tre motociclisti caduti in poche ore nella mattinata del primo agosto in via Verrotti, all'altezza della rotatoria con via Chiarini, via Ruffilli e via D'Annunzio. Le cadute, stando ai rilievi della polizia locale di Montesilvano coordinata dal comandante Nicolino Casale, sono state provocate da terra e acqua che provenivano dal cantiere in corso per la posa della nuova condotta elettrica di Terna. Il masteriale avrebbe raggiunto a causa di una pendenza la carreggiata provocando quindi la caduta dei tre motociclisti.

Per fortuna nessuno dei tre ha riportato gravi conseguenze, ma la strada è rimasta quasi bloccata per diverso tempo considerando che già vi sono problemi di traffico dovuti proprio al cantiere che ha visto la chiusura parziale della carreggiata, all'altezza della rotatoria, in direzione sud. Il comandante Casale, da noi raggiunto, ha spiegato che la ditta che sta eseguendo i lavori sarà sanzionata dalla polizia locale per non aver rimosso correttamente e soprattutto tempestivamente il materiale vischioso finito sulla carreggiata e che ha provocato le cadute dei motociclisti, che sembra agiranno legalmente sempre nei confronti dei responsabili dei cantieri.

Ricordiamo che da settimane sono in corso in via Verrotti, una delle principali direttrici stradali di Montesilvano e dove confluisce il traffico proveniente dalla zona nord verso Pescara e quello che dal capoluogo si dirige verso nord, i lavori per la posa dei nuovi cavi dell'elettrodotto di Terna. Il cantiere è regolato da semafori mobili e soprattutto nelle ore di punta sono presenti rallentamenti e code anche importanti, che finiscono per congestionare inevitabilmente anche corso Umberto I e la riviera di Montesilvano.