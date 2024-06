Modifiche alla viabilità in via Trieste a Montesilvano in vista della stagione estiva

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha comunicato una modifica alla viabilità per il periodo estivo. Si tratta di via Trieste, dove dal primo giugno al 15 settembre sarà in vigore il doppio senso di marcia nell'ultimo tratto da via Aldo Moro all'ingresso della "Stemma Maris" in vista dell'apertura del parcheggio estivo in via Aldo Moro e nelle zone limitrofe per la stagione balneare.