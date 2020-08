Su via Tevere, a Montesilvano, Forza Silvio chiede lavori per salvaguardare l’incolumità dei pedoni. Il portavoce Roberto Rosa spiega che "l'asse stradale è poco fruibile in sicurezza in quanto, parcheggiando le auto dei residenti su entrambi i lati, la strada risulta ridotta a discapito della fruibilità degli automobilisti".

Dunque secondo Forza Silvio bisognerebbe prevedere la possibilità di sosta "esclusivamente su un lato dell’asse stradale, senza cambiare il senso di marcia attualmente in vigore, anche per permettere il passaggio ad eventuali mezzi di soccorso che dovessero percorrere via Tevere in caso di bisogno, constatando la presenza di diversi condominii e piccole unità immobiliari".

Inoltre Forza Silvio chiede l'allargamento dei marciapiedi "in quanto, così come si trovano allo stato attuale, non sono facilmente fruibili dai pedoni, passeggini ed eventuali disabili in carrozzina".