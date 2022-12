A Montesilvano in via Tamigi apre lo skatepark al coperto "Skate GaragAdriatico" [FOTO]

Apre a Montesilvano lo Skate GaragAdriatico, skatepark al coperto che permetterà ad appassionati e neofiti di cimentarsi con la pratica dello skate e dei roller freestyle. All'inaugurazione della struttura, gestita dall'Asd Feelgood The Academy con il supporto di Makai Surfshop, erano presenti il sindaco della città Ottavio De Martinis e l'assessore comunale Alessandro Pompei. Il skatepark si trova in via Tamigi, nella zona industriale del lungofiume. Potranno accedere all'impianto i bambini dai 5 anni in su e gli adulti, con corsi di gruppo e individuali organizzati dagli istruttori certificati semplicemente con il tesseramento all'Asd. Gli amministratori comunali hanno commentato:

“Siamo molto contenti di aver presenziato a questa inaugurazione. Lo skate è una disciplina che sta raccogliendo sempre più tesserati e sulla quale abbiamo intenzione di investire nel prossimo futuro. La nostra amministrazione comunale sta progettando un skatepark pubblico all’interno del centro sportivo Trisi che sarà omologato anche per competizioni internazionali. Nel frattempo massima disponibilità a questa nuova realtà giovanile, che proporrà una nuova formula di disciplina legata al mondo della rotellistica”.