Dopo 15 anni di attesa via Saragat a Montesilvano sarà aperta alla viabilità: per l'inaugurazione un evento di street art

Sarà aperta alla viabilità con un evento di street art, il Pulpa Festival, via Saragat a Montesilvano, che dopo 15 anni di attesa sarà disponibile per la circolazione stradale. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale che oggi, 14 aprile, ha compiuto un sopralluogo sul posto con il sindaco De Martinis accompagnato dall'assessore Pompei, al consigliere comunale Cozzi, al dirigente comunale Scorrano e ai tecnici dell’impresa dei lavori.

L'evento si terrà l'8 e 9 maggio, e il sindaco ha evidenziato come finalmente questa strada permetterà un decongestionamento importante di via Verrotti e Corso Umberto durante gli orari di punta. Un'apertura attesa da 15 anni, dove sono stati realizzati i marciapiedi e segnaletica orizzontale. L'evento porterà artisti da tutto il mondo lungo il tratto che costeggia la parete lunga 320 metri, alta da 3 fino a 7, dove ai 15 artisti partecipanti verranno assegnate delle porzioni di muro per la realizzazione di 15 opere differenti.

L'assessore Pompei:

Il festival di street sat, propone sul territorio un nuovo modo di vivere l’arte per riappropriarsi della strada e quindi della propria città, per tornare a vivere anche i luoghi più nascosti in modo nuovo. La strada diventerà così il luogo dove incontrarsi e interagire.

Questo festival sarà un vero e proprio evento culturale dal vivo, proprio come accade nelle maggiori città europee, con lo scopo di far diventare, strade come via Saragat, mete per attirare nuove tipologie di turisti.

Durante le giornate, nel pieno spirito “street”, nel rispetto delle normative anti Covid e lungo tutto il tratto di via Saragat destinato alle opere, verranno posizionati dei Food track (camioncini per lo street food) e postazioni, stand musicali con deejay-set che si alterneranno durante tutte le giornate