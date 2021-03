Nuovo blitz in via Rimini a Montesilvano: scoperti allacci abusivi dell'acqua e della corrente elettrica

Nuova operazione straordinaria di controllo in via Rimini a Montesilvano, nella zona delle case popolari. I carabinieri della compagnia di Montesilvano, assieme ai colleghi forestali e al personale di Enel e Aca, hanno constatato la presenza di alcune posizioni irregolari per i contatori Enel sulle quali sono in corso ulteriori approfondimenti. Il personale Aca ha individuato almeno 2 allacci abusivi e rottura dei sigilli su un contatore chiuso per precedente morosità.

Avviata la procedura di verifica per l'iscrizione all'albo nazionale dei "Gestori ambientali" per alcune attività di recupero ferro per controllare le autorizzazioni alla raccolta di questo genere di rifiuti. Infine sono state identificate complessivamente 53 persone ed è stata elevata una sanzione per la violazione delle norme anti Covid ad un cittadino di Montesilvano che si trovava nel quartiere senza un giustificato motivo.