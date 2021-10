Al via in via Oglio a Montesilvano i lavori di potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha fatto sapere che l'amministrazione comunale, assieme all'Aca, ha avviato in via Oglio dei lavori per potenziare la rete di smaltimento delle acque superficiali e di quelle reflue. Il sindaco, con un post sul suo profilo Facebook, ha spiegato che l'intervento prevede la sostituzione di 200 metri di rete fognaria e di 350 metri di condotta idrica con tutti gli allacci. Il transito delle auto per alcuni giorni è stato limitato:

"Questo è uno degli interventi, programmati da tempo di concerto con l’Azienda acquedottistica, in una traversa del lungomare soggetta ad allagamenti. L'intervento è stato necessario per migliorare i sottoservizi e a breve ne seguiranno altri di questo tipo in via Simeto e via Isonzo e in altre arterie della città."