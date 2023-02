I residenti di via Emilia a Montesilvano dicono no alla pista ciclabile: "Non ci sono gli spazi e l'asfalto è dissestato" [FOTO]

In via Emilia non ci sono le condizioni di sicurezza per la pista ciclabile. A dirlo i residenti e commercianti del comitato locale nato per protestare contro la nuova viabilità imposta dallo scorso autunno dall'amministrazione comunale di Montesilvano. Al centro della nuova polemica questa volta troviamo la pista ciclabile, che attualmente è delimitata da una linea continua gialla disegnata sull'asfalto. Secondo i residenti, è di fatto pericolosa per due motivi fondamentali: vi sono avvallamenti e dissesti dovuti ai lavori realizzati per la fibra, e soprattutto mancano gli spazi per una pista ciclabile in sicurezza.

Nella porzione di carreggiata che è stata riservata al transito delle biciclette, infatti, sono stati eseguiti i lavori dalla ditta incaricata della installazione della fibra ottica per la connessione ultraveloce, ma ad oggi non è stato eseguito il ripristino ed il livellamento dell'asfalto. Di conseguenza, spiega il comitato, il transito per le biciclette è pericoloso. Ma la vera problematica, spiega il comitato, è alla radice: la pista ciclabile ora, a seguito dell'istituzione del senso unico e delle modifiche alla viabilità, non è in sicurezza:

"Attualmente quella strada non può garantire una pista ciclabile sicura, i margini di sicurezza in termini di spazio non ci sono vista la convivenza diretta con la carreggiata dedicata alle automobili. Inoltre, è assurdo che la stessa pista ciclabile debba essere percorsa a senso unico seguendo quanto fatto per la viabilità ordinaria: praticamente un utente che deve tornare in bicicletta dal senso di marcia contrario dovrebbe fare un giro lungo e improponibile".

L'amministrazione comunale, con il vicesindaco Lino Ruggero, aveva replicato che, in merito all'asfalto dissestato, è compito della ditta che ha eseguito i lavori e non del Comune il ripristino del manto stradale.