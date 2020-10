Sì alle auto in via Crati, iniziati i lavori per l'apertura della strada di Montesilvano

A Montesilvano sono iniziati i tanto sospirati lavori per l'apertura di via Crati, la strada privata senza uscita per i veicoli che interrompe la prosecuzione del traffico con via Livenza. Un vicolo cieco adiacente la pineta del lungomare che in estate diventa una affollata area di sosta, nonostante il cancello divisorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Adesso il sindaco Ottavio De Martinis, dopo aver incontrato i cittadini residenti in zona, ha trovato il giusto compromesso e, pertanto, a partire dalla prossima estate il flusso di macchine sarà più ordinato.