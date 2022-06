Via Caboto a Montesilvano è pericolosa: con una petizione i cittadini chiedono al sindaco la messa in sicurezza

Nessuna manutenzione, niente illuminazione, marciapiede inesistente e buche e avvallamenti. Via Caboto a Montesilvano “é estremamente pericolosa” e per questo l'associazione Contribuenti Montesilvano, sezione di Contribuenti Abruzzo (Cruc) ha avviato la raccolta firme per una petizione per chiedere all'amministrazione di intervenire il prima possibile. “Via Caboto assume, nella parte iniziale, la denominazione di strada ad uso pubblico, collegando la parte restante di via, definita pubblica. infatti vengono ritirati i rifiuti, sfalciata l’erba e così via. Però, per presenza di buche ed avvallamenti, per assenza di manutenzione, è estremamente pericolosa” dichiara infatti Mario Di Giacomo, presidente dell'associazione di Montesilvano e primo firmatario della petizione. “E un percorso obbligatorio, corposamente trafficato e le condizioni si aggravano in seguito a precipitazioni piovose, rendendo ne visibili né prevedibili le insidie stradali” ,sottolinea aggiungendo che via Caboto è “estremamente pericolosa” anche per i pedoni non essendoci né il marciapiede né l'illuminazione e dunque per gli automobilisti e i motociclisti non essendo asfaltata.

“In definitiva - proseuge Donato Fioriti, componente Cruc Regione Abruzzo e presidente regionale di Contribuenti Abruzzo la petizione chiede un intervento risolutivo da parte del Comune con la messa in sicurezza della via, per cui manto stradale, illuminazione, marciapiede: il minimo sindacale. Siamo sicuri - conclude Fioriti- che la sensibilità dell’amministrazione comunale e del sindaco Ottavio De Martiniis, a cui chiediamo urgentemente un incontro e che ha ricevuto la petizione, permetteranno di superare le difficoltà burocratiche, per il bene dei residenti e frequentatori di via Caboto”.