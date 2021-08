L’atleta olimpica Steinhauser riceve la medaglia d'oro dal sindaco De Martinis [FOTO]

La cerimonia si è tenuta questa mattina in Comune. Per l’atleta di Montesilvano e il suo allenatore, tecnico anche dell'Italia Team, il 2021 è stato un anno da incorniciare

La triatleta olimpica Verena Steinhauser, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, ha ricevuto stamane la medaglia d'oro dal sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. La cerimonia si è tenuta questa mattina in Comune, alla presenza anche dell’assessore allo sport Alessandro Pompei. Per la campionessa Steinhauser e il suo allenatore Simone Mantolini, tecnico anche dell'Italia Team, il 2021 è stato un anno da incorniciare: non solo l'Olimpiade in Giappone, ma anche il 20esimo posto nell’individuale dei Giochi 2021 all’ottavo sempre alle Olimpiadi nella Mixed Relay, dal podio nella Coppa del Mondo ad Arzachena all’ottava posizione nella World Triathlon Series a Montreal fino al 20esimo posto nel Mondiale di Andorra.

L’atleta è la numero 15 nel Ranking Mondiale, e il prossimo 18 settembre sarà ad Amburgo per la tappa di World Triathlon Live Series e il 25 volerà a Valencia per l’Europeo:

“Quella di Tokyo per me è stata una bellissima esperienza utile per puntare alla prova olimpica di Parigi 2024 - ha affermato l’atleta montesilvanese - Ringrazio il sindaco De Martinis e l’amministrazione per la vicinanza e il sostegno dimostrato in questi anni”.

De Martinis ha spiegato che “con Verena Steinhauser abbiamo un rapporto di collaborazione molto fruttuoso che va avanti da qualche anno. Il triathlon è uno sport a tutto tondo, che noi stiamo cercando in ogni modo di attenzionare e supportare anche attraverso l’allenatore Mantolini”. E Pompei ha concluso: “Grazie per le emozioni che ci state regalando, ragazzi, e un enorme in bocca al lupo da tutta la città per i prossimi impegni. Ci rendete orgogliosi”.