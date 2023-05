Verde e viabilità al centro dei progetti presentati dai comitati cittadini di Montesilvano: "Manca ancora il confronto con la giunta comunale"

Ancora mancanza di dialogo fra i comitati di quartiere di Montesilvano e l'amministrazione comunale. A denunciarlo i comitati cittadini Nuova Saline marina Pp1 e il comitato dei residenti di via Lazio, via Chieti e via Emilia che hanno illustrato nuove problematiche riguardanti la vita e il futuro nei due quartieri e possibili soluzioni che il Comune potrebbe prendere in considerazione. Secondo i comitati, l'amministrazione comunale avrebbe paura delle proteste e in un'assemblea pubblica nel palazzo comunale non si sono presentati, a differenza di alcuni consiglieri dell'opposizione e rappresentanti di associazioni, tecnici, progettisti ed esperti.

Nuove critiche ai cambi dei sensi unici che dall'autunno scorso hanno interessato la zona fra via Emilia, via Lazio, e via Chieti con danni e problemi per i commercianti, per gli utenti e per i residenti:

"Non era una giornata indetta solo per denunciare problemi irrisolti. Piuttosto un momento di confronto tra le diverse istanze dei quartieri, sul traffico, la sicurezza stradale, la qualità degli spazi pubblici, il verde e l'ambiente. Ma c'erano anche le proposte per affrontare tali problemi con una visione d'insieme, anche nella prospettiva di Nuova Pescara.Nella prima parte sono intervenuti i cittadini, l'ex comandante della polizia locale, consiglieri comunali, rappresentanti di operatori economici e residenti, che hanno posto diversi problemi che dovrebbero essere affrontati, discussi e risolti nei piani e progetti in corso di revisione: Il Put, piano urbano del traffico, il Prg, piano regolatore urbanistico, i progetti Pnrr di grandi opere pubbliche."

"Presentate poi 4 schede progettuali finanziabili con fondi Pnrr per dare risposte a queste tematiche:

"Dalla centralità del verde, con corridoi ecologici alberati, associati a percorsi pedonali e ciclabili per riconnettere e ricucire i piccoli parchi esistenti. Al progetto per un camminamento a mare alberato su corso Strasburgo. A proposte per il tracciato del Brt filovia, dalla strada

parco, attraverso il quartiere Pp1 e la riqualificazione di via Alberto d'Andrea con il mercato di quartiere.

sul lungomare e nei quartieri, con indicazioni sull'uso del trasporto pubblico in sede propria, dalla Strada parco sino a Silvi, interventi sulla mobilità con parcheggi di interscambio esterni, moderazione del traffico e pedonalizzazioni. In particolare si sono viste soluzioni possibili per la sicurezza del lungomare, da gestire a zona 30, con intersezioni a mini rotatoria su piattaforma, già collaudate in altri contesti,"

La richiesta di tutte le parti è quella di un dialogo reale che coinvolge cittadini e comitati, per processi decisionali importanti per il futuro di Montesilvano.