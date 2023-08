La denuncia di un cittadino: "Gli ambulanti bloccano il traffico in viale Europa a Montesilvano oltre l'orario di chiusura del mercatino"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare "un episodio che si sta verificando spesso" in viale Europa, a Montesilvano, dove la strada chiude per il mercatino e per l'isola pedonale dalle ore 20 alle ore 0,30. "Puntualmente, però, molti commercianti rimangono ancora con le bancarelle e i furgoni ben oltre l'orario consentito", dice l'uomo.

In base a ciò che si vede dalla foto, infatti, "poco dopo l'una di notte la strada era ancora bloccata proprio dai loro mezzi e dalle loro attrezzature", evidenzia il cittadino. L'uomo lamenta anche il fatto che al momento della chiusura non ci sarebbero gli uomini della polizia locale ad occuparsi della rimozione delle transenne per riaprire al traffico nonostante l'ordinanza dica che questa debba essere garantita dalla mezzanotte e mezza. Un modo per chiedere una presenza maggiore al fine di verificare che le regole vengano rispettate.

Stando al suo racconto sarebbe stato anche aggredito verbalmente dagli ambulanti quando ha chiesto loro di spostarsi. "È questa una condizione di sicurezza e normalità?", si domanda. "Speriamo - conclude appellandosi proprio alla polizia locale perché presidi l'area anche all'ora di chiusura -che questa mia denuncia serva a risolvere un problema di inciviltà da parte di alcune persone che non rispettano le regole. Se si sa che la strada riapre alle ore 0.30 bisognerebbe essere già andati via cinque minuti prima, non alle 2 di notte, come invece spesso accade".