Montesilvano dice "no" ai venditori abusivi e ai trasgressori delle misure anti Covid

Eliminare il problema dell'abusivismo in spiaggia. Se n'è discusso nel corso di un incontro che ha visto partecipi il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, il consigliere comunale delegato alla sicurezza, Marco Forconi, il comandante della polizia locale, Nicolino Casale, e il comandante della guardia costiera Daniele Limatola.

I recenti controlli effettuati sulla battigia hanno già prodotto sequestri di merce contraffatta e denunce, ma la volontà comune è quella di proseguire su questa linea con maggiore intensità. Nel mirino non soltanto i venditori abusivi, ma anche i bagnanti sorpresi ad acquistare illegalmente prodotti non autorizzati. Controlli anche di tipo sanitario, di concerto con la Asl di Pescara, per verificare l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale.