Merce venduta abusivamente sulla riviera di Montesilvano: 8mila pezzi sequestrati e multe da 5mila euro [FOTO]

Circa 8mila pezzi di merce sequestrata, quattro persone identificate e quattro multe da 5mila euro elevate. E' il bilancio dell'attività della polizia locale di Montesilvano guidata dal comandante Nicola Casale, condotta sulla riviera della città per contrastare il fenomeno. Merce contraffatta non ce n'era, spiega lo stesso, ma nessuno era autorizzato alla vendita. Contraffazione contro cui comunque è costante l'attività di controllo.

Soddisfatto dell'attività svolta il consigliere comunale con delega alla sicurezza Marco Forconi che ringrazia la polizia locale che, con bici a pedalata assistita, ha percorso l'intera riviera di Montesilvano tenendo alta l'attenzione sul fenomeno “ancora presente – sottolinea -. Per questo motivo, l'amministrazione comunale ha deciso che tali operazioni saranno ripetute, probabilmente prima e dopo ferragosto. Molto più consistente rispetto al passato la collaborazione da parte dei cittadini, segno dei tempi che cambiano. Le regole valgono per tutti”. Forconi ringrazia anche la guardia costiera impegnata anch'essa nel contrasto dei fenomeni dell'abusivismo e la contraffazione. “Partecipo a tali operazioni perché ritengo sia necessario dare l'esempio. Sono altresì convinto – conclude Forconi - che tale problema debba essere sconfitto alla radice e, proprio in merito a ciò, sarà mia premura inoltrare informazioni importanti alla guardia di finanza”.