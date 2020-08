A Montesilvano una veglia di preghiera per la piccola Francesca

Venerdì 7 agosto, alle 21, la comunità parrocchiale di Sant'Antonio da Padova a Montesilvano si riunirà in una veglia di preghiera per la piccola Francesca, che sta lottando per la sua salute, sostenuta dai suoi cari e da tutti i suoi concttadini.

A causa delle restrizioni anti-Covid, non potranno entrare in chiesa più di 100 persone ma, poiché il portone resterà spalancato, si potrà partecipare anche dalla piazza. La funzione sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia.