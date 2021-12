Validità delle tessere di libera circolazione per il 2022 posticipata alla fine di marzo

La validità delle tessere di libera circolazione per il 2022 è stata posticipata alla fine di marzo. La Regione Abruzzo ha preso questa decisione, su richiesta dell’ufficio disabili di Montesilvano, a causa della proroga dello stato di emergenza sanitaria.

Giuseppe Manganiello, consigliere delegato alle politiche per la disabilità a Montesilvano, spiega così l’importanza della proroga: “Sono circa 1200 le persone con invalidità residenti a Montesilvano, che usufruiscono di questo servizio, ringrazio la Regione Abruzzo per aver ascoltato le nostre richieste e auspico una proroga per tutto il 2022 che eviterebbe disagi e rischi per i cittadini visto il numero crescente di contagi. Nonostante l’ufficio disabili abbia abbattuto le burocrazia, rilasciando le tessere agli utenti in tempo reale, in questo periodo bisogna assolutamente limitare la presenza dei cittadini nell’ufficio, pertanto chiediamo alla cittadinanza per ogni chiarimento di contattare i dipendenti telefonicamente”.

E Claudio Ferrante, responsabile dell’ufficio disabili del Comune di Montesilvano, aggiunge: “La Regione ha fatto bene a prorogare le tessere di libera circolazione fino a tutto marzo 2022, ma i dati aggiornati sulla pandemia sono preoccupanti e non credo che possa bastare una proroga di soli tre mesi. Credo sia necessario rivedere tale provvedimento e prorogare l’autorizzazione per tutto l’anno 2022, come del resto è stato fatto per il 2021. Chi non possiede la tessera potrà comunque richiederla al nostro ufficio disabili, contattando il numero di telefono 085/4481258-364”.