La nuotatrice di Montesilvano Valentina Procaccini convocata per l'European Youth Olimpic Festival (Eyof)

Valentina Procaccini, classe 2008 di Montesilvano, talento del nuoto italiano in forza al Circolo canottieri Aniene dal dicembre 2020, è stata convocata in nazionale giovanile per partecipare all'European Youth Olimpic Festival (Eyof), evento organizzato dai Comitati Olimpici di 44 nazioni europee che si svolgerà a Banska Bystrica (Slovacchia) dal 22 al 31 Luglio. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale di Montesilvano spiegando che sono in programma 119 eventi di dieci discipline sportive (ginnastica artistica, atletica, basket, badminton, pallamano, judo, ciclismo su strada, nuoto, tennis e pallavolo).

La Procaccini farà le gare dei 200, 400 e 800 stile libero. Organizzato sotto il patrocinio del Cio, e vanto dei Comitati Olimpici Europei con 25 anni di tradizione, l'Eyof è il primo evento multisportivo europeo di punta rivolto ai giovani atleti dai 14 ai 18 anni. C'è un'edizione invernale e una estiva, che si svolgono in cicli biennali, in anni dispari. L'evento si svolge sotto la bandiera olimpica, ed è ricco di tradizioni olimpiche: dalla fiamma ardente ai giuramenti di atleti e funzionari. Circa 3.600 giovani partecipano ai festival estivi, mentre sono circa 1.600 i partecipanti alle edizioni invernali.

Soddisfatti l'assessore Alessandro Pompei e il sindaco Ottavio De Martinis:

"A Valentina auguriamo una carriera lunga e piena di successi, successi che peraltro è già riuscita a ottenere nonostante la giovanissima età. La sua partecipazione alle prossime Olimpiadi giovanili è un orgoglio non solo per la città di Montesilvano, ma per l'intero Abruzzo e per l'Italia."