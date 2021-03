Sospese le vaccinazioni anti Covid a Montesilvano dopo la decisione dell'Aifa sulle dosi di AstraZeneca

Sono state sospese le operazioni di vaccinazione al pala Dean Martin in seguito alla decisione dell'Aifa di sospendere «temporaneamente e in via precauzionale» l'utilizzo di tutte le dosi del vaccino AstraZeneca presenti in Italia.

«A seguito della decisione dell'Aifa di sospendere, in via del tutto precauzionale e temporanea, la somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, la campagna di vaccinazione in corso al Pala Dean Martin è stata interrotta. Ci scusiamo per l'inconveniente che non deriva dalla nostra volontà», fanno sapere dal Comune di Montesilvano.