Vaccini, AstraZeneca day a Montesilvano: aperte le prenotazioni per gli over 50

Chi appartiene alla fascia d'età compresa tra 50 e 59 anni può collegarsi sul sito del Comune e prendere appuntamento già per domani, venerdì 21 maggio

Vaccini con l'AstraZeneca day a Montesilvano con prenotazione aperta alla popolazione di età superiore ai 50 anni.

A farlo sapere è il vice sindaco con delega alla Sanità e Protezione Civile, Paolo Cilli.

Cilli rende noto che, come concordato con i vertici della Asl, le prenotazioni per il prossimo AstraZeneca Day sono aperte alla popolazione over 50.

È già possibile prenotare il proprio appuntamento per domani, venerdì 21 maggio accedendo sul sito del comune di Montesilvano al seguente link: https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/