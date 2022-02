Vaccini anti Covid, il Comune di Montesilvano attiva numero dedicato per la prenotazione

Vaccini anti Covid-19 anche nel pala Dean Martin di Montesilvano con prenotazione tramite un numero di telefono dedicato.

Ad attivarlo, in collaborazione con la Asl di Pescara, è stato il Comune.

Il numero di telefono dedicato, 0854481900, viene messo a disposizione dei cittadini che intendono ricevere, al Pala Dean Martin, una dose di vaccino (prima, seconda o booster).

Gli interessati possono chiamare il numero 0854481900 e scegliere la data e l’ora che preferiscono, dribblando in questo modo la via prettamente telematica. Un modo per semplificare la prenotazione, rivolto specialmente a coloro i quali sono meno abili con le nuove tecnologie e che servirà a contrastare l’avanzata del Covid. Il numero è attivo dalle ore 9 alle 12 e vedrà gli operatori del centro comunale dare appuntamento seguendo le disposizioni dei 12 medici che finora hanno dato la loro disponibilità. Il servizio non è riservato solo ad assistiti, ma a chiunque intenda ricevere la propria dose di vaccino. Una volta arrivati al Pala Dean Martin, inoltre, grazie alla presenza dei volontari di diverse associazioni, i montesilvanesi potranno ricevere assistenza anche nella compilazione dei documenti.

Contemporaneamente, per le persone con maggiore dimestichezza con il computer e il cellulare, è sempre possibile prenotare il vaccino attraverso la piattaforma disponibile sul sito del Comune di Montesilvano al seguente link.