Usura ai danni di un imprenditore: un arresto a Montesilvano, sei indagati

I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Pescara, assieme ai militari della compagnia di Montesilvano, hanno eseguito questa mattina 2 luglio un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del tribunale di Pescara nei confronti di un 38enne residente a Montesilvano. Secondo gli inquirenti, è gravemente indiziato di aver messo in atto comportamenti estorsivi ed attività usuraie ai danni di un imprenditore teramano, venutosi a trovare in gravi difficoltà economiche e finanziarie.

A fronte di iniziali prestiti con tassi d’interesse esorbitanti (dal 100% al 400% annuo), quando la vittima si è trovata impossibilitata a pagare, l'arrestato avrebbe fatto seguire azioni minacciose ed estorsive, arrivando a farsi assumere formalmente ma fittiziamente nell'azienda dell'imprenditore, percependo lo stipendio ed attestando falsamente all'autorità giudiziaria la posizione lavorativa per ottenere delle misure alternative alla detenzione in carcere per una precedente condanna.

Indagati anche a vario titolo altri sei soggetti, dimoranti nelle provincie di Pescara, Teramo e Milano, nei confronti dei quali i pubblici ministeri titolari dell’indagine hanno disposto delle perquisizioni domiciliari. Sequestrati infine all'arrestato e ad altri tre indagati disponibilità liquide di denaro par a 350 mila euro.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare odierna, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.